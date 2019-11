Die Fortsetzung von „Shining“ : Rückkehr in Zimmer 237

Mike Flanagans Horror-Film „Doctor Sleeps Erwachen“ mit Ewan McGregor.

(dpa) Es ist Nacht. Das Overlook-Hotel ist eingeschneit. Die Fenster sind verriegelt. Und das einst prächtige, seit Jahrzehnten verlassene Hotel ist heruntergekommen. In der eisigen Stille ist nur der pulsierende Herzschlag von Danny Tor­­rance zu hören. Fast 40 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen in Stanley Kubricks Horrorklassiker „The Shining“ kehrt Danny an den Ort des Grauens zurück. Bis es dort in der Kino-Fortsetzung „Doctor Sleeps Erwachen“ zum Showdown kommt, vergeht in dem Fantasy-Horrorfilm von US-Regisseur Mike Flanagan allerdings einige Zeit.