Neuer Film von Bill Condon : Einfach unwiderstehlich

Der Krimi „The Good Liar“ zeigt Helen Mirren und Ian McKellen in Topform.

(dpa) Beim Online-Dating nehmen es manche Menschen nicht so genau. Der betagte Roy Courtnay (Ian McKellen) und die elegante Witwe Betty McLeish (Helen Mirren) sind da keine Ausnahme. Während er genüsslich an seiner Zigarette zieht, setzt er in seinem Profil das Häkchen bei „Nichtraucher“. Sie gibt vor, keinen Alkohol zu trinken, und nippt dabei an ihrem Rotwein. Beim ersten persönlichen Treffen in einem typisch-britischen Pub gestehen sich die beiden dann auch noch, dass sie im Internet falsche Namen angegeben haben.