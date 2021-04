Biblisches Geschehen als Film : 14 Jesusfilme zwischen „Passion“ und „Superstar“

Nicht nur Hollywood produzierte monumentale Jesus-Werke. Eine christliche Reise durch die Filmgeschichte, in der schon Stars wie Max von Sydow, Willem Dafoe, Joaquin Phoenix, Ewan McGregor und Florian David Fitz den Heiland verkörperten.

„Auferstanden“ (2016): In diesem Film wird die biblische Auferstehung durch die Augen eines Nicht-Gläubigen erzählt. Der römische Militärtribun Clavius (Joseph Fiennes) und sein Berater Lucius (Tom Felton) werden damit beauftragt, die Gerüchte um den auferstandenen Messias zu widerlegen und so für Ruhe zu sorgen.

In der Georgskirche : Altarbild in Schermbeck erzählt das Ostergeschehen

- „Jesus liebt mich“ (2012): Hochgelobtes Regiedebüt des Schauspielers Florian David Fitz, der hier in der Hauptrolle und mit Kolleginnen und Kollegen wie Jessica Schwarz, Palina Rojinski, Hannelore Elsner, Henry Hübchen, Nicholas Ofczarek (als Teufel) und Michael Gwisdek (als Gott) Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um David Safiers Roman als Gegenwartsmärchen zu verfilmen.

„Jesus Christ Superstar“ (1973): Die vor 50 Jahren uraufgeführte Rockoper von Andrew Lloyd Webber findet in diesem Film eine überdrehte Verfilmung. Eine Gruppe junger Reisender hält in Israel an den Ruinen antiker Bauten an. Mitten in der Wüste beginnen sie, die Stationen der letzten Wochen von Jesus (Ted Neeley) nachzuspielen.