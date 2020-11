1:1 beim Club : Fortuna holt immerhin einen Punkt in Nürnberg

Nürnberg Fortuna hat sich gegen den 1. FC Nürnberg immerhin zu einem Punkt gequält. Das Team von Trainer Uwe Rösler konnte spielerisch einmal mehr nicht überzeugen. Durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters geriet der Bundesliga-Absteiger zunächst in Rückstand.

Mit Blick auf die Tabelle vor diesem Spieltag in der Zweiten Liga konnte man nicht davon ausgehen, dass man einen Fußball-Leckerbissen kredenzt bekommen würde. Und die Protagonisten des 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf enttäuschten diesbezüglich dann auch nicht. In einer spielerisch äußerst dürftigen Partie trennten sich die Traditionsklubs am Ende mit 1:1 und laufen weiter den eigenen Ansprüchen hinterher.

Es passte ins Bild einer Saison, in der die Düsseldorfer wenig geschenkt bekommen haben und selbst nur unzureichend in der Lage sind, sich selbst zu beschenken. Immerhin war so etwas wie Aufbäumen zu sehen. Besonders Kristoffer Peterson war bereit, weiter Wege zu gehen und setzte damit seine Arbeitskollegen immer wieder gut in Szene. So auch in der 30. Minute, als er im Fallen den Ball noch auf Kenan Karaman ablegen konnte. Der türkische Nationalspieler agierte ganz abgezockt und platzierte einen Kullerball gegen die Laufrichtung von Club-Torwart Christian Mathenia zum 1:1-Ausgleich.