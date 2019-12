Stück für Kinder in Weeze : Theater zum Mitmachen und Mitlachen über das Thema Plastikmüll im Meer

Weeze Die Weezer und Wember Kinder der Kindergärten und Grundschulen füllten kurz vor Weihnachten das Bürgerhaus Weeze, um sich das Kindertheater „Motte will Meer - die Weihnachtsedition“ des Achja-Theaters aus Essen anzusehen.

Motte war ratlos, denn selbst an Weihnachten hatte Papa keine Zeit für sie. Ständig ist der Fischer auf dem Meer und wirft seine Netze aus. Doch was er fängt, sind keine Fische – es sind Plastikflaschen, Mülltüten und Gummistiefel. Gemeinsam mit den Weezer und Wember Kindern machte Motte sich auf die Suche nach dem Plastikmonster. Dabei trafen sie den verrückten Professor Fantastico. Mit seiner Hilfe – und natürlich mit der Hilfe aller Kinder – konnten sie das Meer von der Plastikflut befreien. So hatte Mottes Papa endlich wieder Fische im Netz und so auch endlich wieder mehr Zeit für Motte. Diese Veranstaltung im Bürgerhaus war ein voller Erfolg und ein super Kindertheater zum Mitdenken, Mitmachen und Mitlachen.