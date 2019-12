Finanzplan für 2020 : Gelderner Haushalt einstimmig beschlossen

Sven Kaiser und Tim van Hees-Clanzett am Kapuzinertor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Mit einem Minus von 2,6 Millionen Euro hat der Rat den Etat verabschiedet. Doch die Reden von SPD und Grünen waren durchaus kritisch.

Als die Ratsmitglieder über den Haushalt 2020 für die Stadt Geldern abstimmten, gingen alle Hände gleichzeitig in die Höhe: einstimmig beschlossen. Ein seltenes Ergebnis in Kommunalräten, auf das Bürgermeister Sven Kaiser stolz war: „Davon können Kollegen in Nachbarkommunen nur träumen“, sagte er. Der Gelderner Haushaltsplan schließt mit einem Minus von 2,6 Millionen Euro.

Die harmonische Stimmung, die sich bei der Abstimmung zeigte, war in den Haushaltsreden zuvor jedoch nicht immer zu hören. Andreas van Bebber, Fraktionsvorsitzender der SPD, sprach von einem Haushalt, der zwar sachlich solide, aber ambitionslos sei. Die gesellschaftlichen und politischen Themen des Jahres – Klimaschutz oder bezahlbarer Wohnraum – fänden sich darin nicht wieder. „Im Gegensatz zum Haushaltsentwurf können wir dem heute hier vorliegenden Haushalt zustimmen – was nicht etwa heißt, dass wir alle unsere Ziele und Vorstellungen verwirklichen konnten“, sagte van Bebber.

Info Die Eckdaten des Haushalts 2020 Erträge 101,9 Millionen Aufwendungen 104,6 Millionen Defizit 2,6 Millionen Investitionen 96,7 Millionen Kredite für Investitionen 87,8 Millionen Grundsteuer- und Gewerbesteuersätze unverändert

Das Thema bezahlbarer Wohnraum sei am weitesten von der politischen Vorstellung der SPD-Fraktion entfernt. „Es war unser Bestreben, hierzu eine mehr als moderate Zielquote von 30 neuen Wohneinheiten im Jahr anzustreben und selbst diesem Ziel hat sich die Mehrheit verweigert“, sagt der Vorsitzende. „Und zwar nicht, weil es tatsächlich ja sogar unzureichend wäre, sondern, weil es Ihnen noch zu weit ging.“

Themenübergreifend wirft van Bebber Teilen des Rates vor, die Vereinbarung von Zielen zu verweigern – und greift auch die Stadtverwaltung an. „Damit Zieldiskussionen sinnvoll geführt werden können, muss die Verwaltung ihre Aufgaben abarbeiten und Leistungsdaten und Kennzahlen zur Verfügung stellen. Dies fordern wir auch seit Jahren und erleben eine große Verweigerungshaltung von einzelnen Verantwortlichen.“ Als Beispiel nennt der den in Veert A fehlenden Spielplatz.

CDU-Fraktionschef Michael Cools rechnete vor, dass selbst mit der massiven Investition in die Sanierung der Schulen die Pro-Kopf-Verschuldung in Geldern bei 3200 Euro liegt – und damit unter dem landesweiten Durchschnitt. Der CDU-Grundsatz „Wir leisten uns nur das, was wir uns leisten können“ zahle sich beim Etat aus.

Von einem „fast historischen Haushalt“ sprach Wieland Fischer von den Grünen. Erstmals hätten in den Beratungen die Themen Umwelt- und Klimaschutz parteiübergreifend großen Raum eingenommen. „Es gab bei diesem Thema einiges an Konsens“, sagte Fischer. Zum ersten Mal in seiner Zeit als Ratherr habe er erlebt, dass Anträge der Grünen tatsächlich eine Mehrheit finden. Die Umwelt sei innerhalb der Verwaltung jedoch immer noch ein zartes Pflänzchen, für das 126.000 Euro im Haushalt eingeplant sind. Für Wirtschaftsförderung und Stadtplanung hingegen rund 942.000 Euro. „Das sagt doch auch etwas über Prioritäten aus“, so Fischer.

Kritisch wurde er auch bei Bauprojekten. In die Stadtkerntangente mit dem Kreisverkehr Clemensstraße habe man in diesem Jahr Steuergelder versenkt, gleiches befürchte er für den geplanten Kreisverkehr am Geldertor. Hoffnungsvoll stehe die Grünen-Fraktion jedoch der Umwandlung des Sportgeländes von Rot-Weiß Geldern gegenüber, auf dem Wohnraum entstehen soll.

Auch Alexander Alberts von der FDP-Fraktion ging auf das Bauprojekt ein und hofft, dass sich eine neue Heimat für den Sportverein finden lässt. Unzufrieden sei er mit der Entwicklung des Einzelhandels in der Stadt. Vom ursprünglichen Zeitplan des neuen Einkaufszentrums am Kapuzinertor sei man weit entfernt. Und auch die Leerstände auf der Hartstraße hätten nicht abgenommen. „Wir hoffen, dass der City-Manager hier im kommenden Jahr positive Akzente setzen kann“, sagte Alberts.