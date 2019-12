Ratssitzung in Kevelaer : Etat mit 700.000-Euro-Lücke verabschiedet

Kevelaer CDU, SPD und KBV tragen den Haushalt Kevelaers gemeinsam, Grüne und FDP stimmen dagegen.

Mit den Stimmen von CDU, SPD und KBV (die aber gegen den Stellenplan stimmte) verabschiedete der Rat am Donnerstag den Kevelaerer Haushalt. Er weist Erträge in Höhe von gut 67,8 Millionen Euro und Ausgaben von 68,5 Millionen Euro auf. Das Defizit von rund 700.000 Euro wird durch die Rücklage gedeckt. Grüne und FDP lehnen den Entwurf ab.

CDU-Fraktionsvorsitzender Paul Schaffers betonte, dass Investitionen nicht nur dem Erhalt eines Standards dienen, „sondern für unsere Stadt und ihre Menschen Zukunft schaffen. Wer bestehen will, muss für neue Ideen offen und zu Veränderungen bereit sein. Wer sich dagegen, bewaffnet mit Unkenrufen und Rechenschieber, an den Status quo klammert, wird auf Sicht zu den Verlierern gehören.“ Er bescheinigte der eigenen Truppe, nicht in den Wahlkampfmodus verfallen zu sein. Anders sei es bei Grünen und FDP. Schaffers: „Die Kevelaerer Grünen, die spätestens seit dem vergangenen Frühjahr wieder eine leicht eindimensionale Politik des moralischen Imperativs pflegen, fluten die Verwaltung mit einer Reihe von Anträgen, die öffentlichkeitswirksam, aber nicht haushaltsrelevant sind. Auch die FDP, sonst eher als Bedenkenträger im historischen Parteiarchiv unterwegs, sagt plötzlich zu vielem Ja und Amen. Da werden Anträge gestellt, die oft nur einem sehr kleinen Teil unserer Bürger Vorteile bringen, dem Rest aber größere Belastungen.“

Horst Blumenkemper erinnerte an den Antrag der Grünen zum Klimanotstand. Der SPD-Fraktionsvorsitzende: „Wir haben dies abgelehnt. Wir als Kommune, aber auch als Bürger dieser Stadt können und wollen unseren Beitrag leisten, aber nicht um den Preis, uns zum Mittelalter hin zurückzuentwickeln.“ Ein Schwerpunkt seiner Rede war die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Man habe „in schmerzlicher Erinnerung“, dass einem bei dem mit der GWS am Beethovenring geplanten Projekt bei der Bürgerversammlung „fast der blanke Hass“ entgegenschlug. Blumenkemper: „ Das Projekt scheiterte im Rat, weil die CDU nicht gewillt war, dem Protest zu widerstehen. Nun schieben wir das Problem vor uns her. Es ist an der Zeit, hier Klarheit zu schaffen, welchen Weg wir als Kommune gehen wollen.“