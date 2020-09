Kolumne Total Digital : Die Macht der Monopole

Tim Cook, CEO von Apple spricht 2019 auf einer Konferenz in San Jose, Kalifornien. Foto: AP/Jeff Chiu

Düsseldorf Die Digitalriesen aus dem Silicon Valley wie Apple, Amazon, Facebook oder Google wollen keinen fairen Wettbewerb, wie es die Marktwirtschaft vorsieht notfalls arbeiten sie dafür sogar strategisch zusammen.

Das Silicon Valley ist das Jerusalem des 21. Jahrhunderts. Hier haben sich Weltreligionen gegründet: 2,5 Milliarden Menschen glauben an Facebook, 2,5 Milliarden Smartphones laufen auf Googles Betriebssystem Android, Gründerväter wie Jobs und Musk gelten als Heilige. Dabei ist es ein Missverständnise, zu glauben, dass die Jungs in den Kapuzenpullovern liebenswerte Nerds seien. Das Gegenteil ist richtig: Seit Rockefellers Zeiten bauen US-Unternehmen an Monopolen, die den von der Marktwirtschaft vorgesehenen Wettbewerb möglichst umgehen.