Kolumne „Netzentdecker“ : Suchwort Corona

Die Seuche und das Internet: Wie Spiele, Verschwörungstheorien und virale Geschäftemacher von der Ansteckungspanik profitieren.

Was in Zeiten des Corona-Virus brutal und nahezu zynisch klingt, hat vor allem für Mediziner einen spannenden Hintergrund. Denn Plague Inc. ist realitätsnah gestaltet: Welche Erreger sind hitze- oder kältebeständig, wie verläuft die Übertragung, auf welchen Verkehrswegen verbreitet sich die Seuche in der ganzen Welt? Kurz: Wer Plague Inc. beherrscht, der versteht was von Seuchen. Das Corona-Virus hat dem acht Jahre alten Spiel zu neuer Popularität verholfen. Man dürfe Plague Inc. zwar nicht als medizinisch korrektes Drehbuch verstehen, mahnen die Entwickler, doch Eltern wissen, dass ihre Heranwachsenden nach ein paar Runden Plague überraschende Lernerfolge in Geographie, Virenkunde und Hygiene vorzuweisen haben.