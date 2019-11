Kolumne „Netzentdecker“ : Wie Sie am Black Friday am allermeisten sparen

Wie Sie am Black Friday am allermeisten sparen

Düsseldorf Black Friday und Cyber Monday sind die ersten digitalen Feiertage. Die ganze Welt begibt sich in die Rabattschlacht, als habe es Fridays for Future nie gegeben.

Seit Tagen wird Ihnen in Anzeigen, Mails und Posts jede Menge Glück versprochen, aber Sie werden das Gegenteil erleben: Produktenttäuschung, Kontoschwäche, Müllberg. Sie werden nicht einen Cent sparen, sondern, im Gegenteil, viel mehr Geld ausgeben, als Sie wollen oder können. Also atmen Sie tief, fürchten Sie sich vor Altersarmut und bleiben konsequent offline die nächsten Tage.

Was? Sie haben von „Black Friday“ und „Cyber Monday“ nie gehört? Kaum möglich. Allein in Deutschland haben sich über 500 Online-Händler zusammengetan, um zwei triste Tage Ende November und Anfang Dezember zu Festtagen des Hyperkonsums zu erklären. So wie der Valentinstag von Floristen erfunden wurde und Halloween von der Masken-Industrie, sind auch Black Friday und Cyber Monday reine Marketingspektakel zum Zweck der Absatzförderung. Im Vertrauen: Es kann sein, dass Sie sich an diesen Tagen einsam fühlen, weil Sie nichts bestellen. Aber das ist völlig okay: Rabattimmunität ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften der Zukunft.