Kolumne Netzentdecker : Gefährliche Männerbewegung

Düsseldorf Sie sind „unfreiwillig enthaltsam“ und geben anderen die Schuld dafür: Sogenannte Incels eint ihr Hass auf Frauen, der sie bis zu Gewalttaten treibt. Die Gruppierung hat ihren Ursprung im Internet.

Vor einigen Jahren sorgte ein merkwürdiger Flirt-Trend für Aufsehen: In den USA behaupteten Pick-Up-Artists, zu Deutsch „Anmachkünstler“, jede Frau von sich begeistern zu können. Tipps in Büchern und im Netz verbreiteten die irrige Annahme, dass Paarung ein Männerrecht sei und die vorbereitende Manipulation dazugehöre. Weil die Tricks natürlich nicht funktionierten, wuchs seither weltweit ein Verbund überwiegend junger, enttäuschter Männer, die sich als Opfer moderner Weiblichkeit sehen und Frauen die Schuld an ihrem unfreiwilligen Zölibat geben, auf Englisch „Involuntary Celibate“, abgekürzt zu „Incel“.