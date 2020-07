Kolumne „Total digital“ : Nachricht angekommen?

Düsseldorf Es gibt zu viele Kanäle zum Kommunizieren und ständig ist das Postfach voll. Whatsapp, Facebook, E-Mail und Co. sollten unser Leben vereinfachen. Doch das tun sie nicht – eher im Gegenteil.

Dieses Internet, eigentlich erfunden, um mein Leben zu erleichtern, sorgt zuverlässig für Kommunikationschaos. Die Söhne kommunizieren über Whatsapp, der eine via Sprachnachricht, weil man da nicht schreiben muss. Wenn nun der Große nach einer schnellen Algebra-Nachhilfe verlangt, während der Kleine das Nachhausekommen hinauszögern will, bin ich schon auf zwei Kanälen aktiv, in verschiedenen emotionalen Zuständen. Algebra-Nachhilfe ist von Ernst geprägt, während Verhandlungen übers Nachhausekommen vom Kind absichtsvoll im Unklar-Spaßigen gehalten werden. Gleichzeitig fragt die Gattin, die sich vor Jahren an das Medium E-Mail gewöhnt hat, was sie zum Abendbrot mitbringen soll. Und dann ist da noch der Kollege, der über den Facebook-Messenger pausenlos mittelkomische Filme schickt, während ich denke, es sei was Berufliches. Derweil meldet mein Laufkumpel über seinen bevorzugten Kanal SMS, dass sich unsere Verabredung um eine halbe Stunde nach hinten verschiebt.