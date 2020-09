Kolumne Netzentdecker : Unsere Daten-Schizophrenie

Die aktuelle Corona-Warn-App des Bundes in einem App-Store. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Dernbach

Düsseldorf Wir Deutschen fremdeln immer noch mit der staatlichen Corona-Warn-App; der lieben Daten wegen. Den US-Konzernen hingegen spendieren wir leichtfertig auch intimste Informationen. Eine Ironie unserer Zeit.

Mal unter uns: Haben Sie auch diese Bedenken wegen der Corona-App? Man weiß ja nicht, was mit den Daten passiert. Was, wenn der Arbeitgeber oder die Kanzlerin oder gar der Partner ...? Mit diesem flauen Gefühl bleiben Sie nun ein paar Zeilen allein.

Zunächst eine Preisfrage: In welchem Jahr enthüllte Edward Snowden das ausgeklügelte Schnüffelsystem des US-Geheimdienstes NSA? Kaum zu glauben, aber der Fall liegt sieben Jahre zurück. Während das Abhören der globalen Internetkommunikation seither noch deutlich verfeinert worden sein dürfte, lebt Whistleblower Snowden mit überschaubarem Bewegungsradius in Moskau.

Es gehört zu den Ironien unserer Zeit, dass ausgerechnet die NSA nun vorm Schnüffeln warnt. In einem Schreiben an die eigenen Mitarbeitenden mahnt der Geheimdienst, dass jedes Smartphone jederzeit geografische Daten sammele und von Milliarden Nutzern präzise Bewegungsprofile erstellt werden, von wem auch immer. Wer daheim erzählt, wieder mal besonders lange im Büro gewesen zu sein, sollte tunlichst sein Smartphone auf dem Schreibtisch liegen lassen. Folgende Tipps geben die NSA-Profis:

Kinder first – auch während Corona

Kolumne Gott und die Welt : Kinder first – auch während Corona

Müll-Entsorgung in Wermelskirchen

Müll-Entsorgung in Wermelskirchen : Kommt eine Abfall-App auch für die Stadt?

Kitas in Schwalmtal

Kitas in Schwalmtal : Eltern besser informieren: Gemeinde testet Kita-App

Menschen, die wirklich anonym bleiben wollen, empfiehlt die NSA, das Gerät in einer metallenen Hülle aufzubewahren, die alle Radiosignale unterbindet. Lustige Nebeninformation: Auch der Bonsai-Führer Attila Hildmann rät für jeden der vielen Märsche auf Berlin, das Smartphone in Alufolie einzuwickeln, falls noch was übrig ist.