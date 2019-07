Kolumne Netzentdecker : Alter, Du nervst

Düsseldorf Augenrollen, freche Abkürzungen oder gar keine Antwort. Unser Kolumnist fragt sich, warum unsere Kinder nicht so höflich wie wir Erwachsenen kommunizieren.

Ich habe mir wirklich Mühe gegeben mit der Auswahl meines WhatsApp-Profilbildes. Dezent soll es sein, weltläufig, ein wenig selbstironisch. Man will ja nicht angeben, also weder Sportwagen noch Golftasche. Lieber ein spontanes Foto, ein wenig geheimnisvoll, damit mich die Datensammler mit ihrer Gesichtserkennungs-Software nicht sofort ausspionieren. Ich habe mich dann für einen Pferdekopf aus Keramikscherben entschieden, den ich mal in einem Skulpturengarten aufgenommen habe, keine Ahnung, wo und von wem. Luigi Colani wahrscheinlich. Aber der Gaul versprüht Heiterkeit mit Niveau. Mein perfektes Ich-Bild.

Test: Wer ist in der WhatsApp-Familiengruppe am aktivsten? Nun, ich will wirklich keine alten Rollenbilder aktivieren, aber: Ja, es ist die Familienvorsitzende. Sie arbeitet nach dem Blauwal-Plankton-Prinzip: Irgendwo in der Masse Kleinkram wird sich schon was Nahrhaftes für alle finden. Und wer postet am wenigsten? Richtig - die Kinder, es sei denn, es geht um Essen, Urlaub oder Geld. Der abendfüllende Film über die Verlobung eines entfernten Schwippschwagers wird allenfalls aus Höflichkeit oder bei Langeweile angeschaut, also nie.