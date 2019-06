Kolumne Netzentdecker : Nur der Schein ist rein

Düsseldorf Digitales Geld? Unser Autor kann die Begeisterung nicht verstehen. Wo scheinbar unbegrenzt Geld bereitliegt, wird auch viel zu viel ausgegeben.

Digitales Bezahlen ist vor allem bequem. Tu-Lam Pham schwärmt von Amazon Go, dem Supermarkt, den es seit 2016 in Seattle gibt. Der Kunde checkt per Smartphone ein und wird von unzähligen Kameras und Sensoren dabei beobachtet, was er in seine Taschen stopft. Am Ausgang warten weder Kasse noch Piep-Alarm, stattdessen gibt es eine Cent-genaue Abrechnung über alle Einkäufe. Amazon plant weltweit 3.000 solcher Läden. Toll, wenn sich eines Tages auch die Krankenkasse für die Einkäufe interessiert. Kohlenhydrate? Fett? Ein Bier gar? Na, da wollen wir den Tarif gleich mal anpassen. Tu-Lam Pham schwärmt von all der gesparten Zeit, die wir nicht mehr in Warteschlangen vertrödeln. Andererseits: Wie oft wurde schon Zeitersparnis versprochen? Und? Haben wir mehr Zeit als in der Pferdekutschen-Ära? Irgendwas ist wohl schiefgelaufen.