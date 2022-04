Digitale Wegweiser durch Monheim : Stadtdisplays weisen Weg zu Leseschuppen und Aalschokker

Die Stadtdisplays in Monheim können interaktiv genutzt werden. Dort finden Besucher auch die sehenswerten Plätze in der Stadt. Foto: Stadt Monheim/Thomas Lison/Stadt Monheim

Monheim Wer an den Ostertagen einen Ausflug nach Monheim plant, kann sich an den Stadtdisplays orientieren. Sie weisen jetzt auch mit einer interaktiven Karte den Weg zu sehenswerten Plätzen in der Stadt.

Das teilt Stadsprecherin Birte Hauke mit. Was ist der kürzeste Weg zum Aalschokker? Und welche Sehenswürdigkeiten sind direkt in der Nähe? Die interaktive Stadtkarte hilft. Die großen Displays zeigen an neun Standorten im steten Wechsel Veranstaltungen, städtische Nachrichten und touristische Inhalte an – mit interaktiven Karten.

Die Displays stehen zwischen dem Monheimer Tor und dem Rathaus-Center, am Kreisverkehr am Rathausplatz, am Ulla-Hahn-Haus an der Neustraße, an der Friedrichstraße, an der Tourist-Information am Landschaftspark Rheinbogen, an der Klappertorstraße, an zwei Standorten an der Baumberger Hauptstraße und an der Geschwister-Scholl-Straße.

Wer auf das Finger-Symbol am rechten Bildschirmrand tippt, findet im interaktiven Menü zwischen Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus, Nachrichten, Terminsuche und Wetter nun auch die Karte. Sie zeigt den Standort des jeweiligen Displays an – in verschiedenen Sprachen. In Kürze soll es auch ein Menü auf Ukrainisch geben. Mit einem Tipp werden die beiden Tourist-Informationen, die Stationen der Stadtautos und die Bushaltestellen im Stadtgebiet angezeigt. Über eine Suche können Ziele direkt eingetippt und angezeigt werden. Aufgelistet werden unter anderem registrierte Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen der Monheimer Lokalhelden. Bei einem Tipp auf die Kategorien erscheinen eine Liste, sortiert vom nächsten bis zum am weitesten entfernten Standort, und die jeweiligen Standorte auf der Karte. Beim Tippen auf einen Standort können Nutzer sich den Weg vom Stadtdisplay bis zum ausgewählten Standort per Bus, Fahrrad oder zu Fuß anzeigen lassen. Die Route kann per QR-Code kopiert und so mit dem Smartphone auch mitgenommen werden. In Kürze sollen auch die Stolpersteine, die städtischen Spielplätze und öffentliche Dienstleistungen auf der Karte angezeigt werden.

Auch Momheimer Vereine haben die Möglichkeit, mit digitalen Plakaten auf eigene, öffentlich zugängliche Veranstaltungen hinzuweisen, teilt Hauke mit. Die notwendigen Informationen dazu stehen im Netz unter www.monheim.de/service-verwaltung/rathaus zur Verfügung steht.

(og)