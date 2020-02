Lebensechte 3D-Modelle : Neues Such-Feature bei Google begeistert Tierliebhaber

Google bietet ein neues Feature, bei dem Tiere im Browser in 3D angezeigt werden. Wie zum Beispiel dieser Hund. Foto: Lamm

Düsseldorf Die Google-Suche ermöglicht es seit Kurzem, Katzen, Hunde und andere tierische 3D-Modelle per Handy in die virtuelle Realität zu zaubern. Wie man die neue Suche aktiviert - und welche Tiere es gibt.

Sucht man per Google auf dem Smartphone nach bestimmten Tieren, erscheint seit Neuestem dazu auch das passende 3D-Modell. Das lässt sich sogar per Kamera in den Raum projizieren. Ein Feature, das zahlreiche Katzen- und Hundefans begeistern dürfte – und selbst Reptilienliebhaber werden nicht enttäuscht.