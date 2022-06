Smartphone im Praxistest : Xiaomi 12 Pro - schnell, heiß und samtig

Nur mit Fingerspitzen: Ein wiederholter «3DMark»-Benchmark-Test brach ab, weil das Xiaomi 12 Pro zu heiß gelaufen war. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Düsseldorf Xiaomi hat einen Lauf. 2021 schloss der Smartphone-Hersteller die Lücke, die der von US-Sanktionen gebeutelte Konkurrent Huawei hinterlassen hat. Setzt das neue Flaggschiff 12 Pro den Erfolg fort? Unser Praxistest zeigt es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Xiaomi hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als Anbieter besonders günstiger Smartphones erworben. Selbst die Spitzenmodelle des chinesischen Herstellers blieben deutlich unter der 1000-Euro-Schwelle. Doch die Zeiten ändern sich: Alles wird teurer, auch das aktuelle Top-Modell Xiaomi 12 Pro.

Es gehört zu den Smartphones, die mit dem momentan leistungsstärksten Mobilprozessor für Android-Geräte, Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1, ausgestattet sind. Xiaomi hat das Hochleistungssystem in einem edlen Gehäuse mit leicht abgerundeten Kanten untergebracht. Alles hier fühlt sich stimmig an. Das Gerät liegt gut in der Hand. Die samtige Gehäuserückseite ist unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken.

Beim Arbeitsspeicher (RAM) stehen acht oder zwölf Gigabyte (GB) zur Auswahl, wobei Xiaomi für die Zwölf-GB-Variante satte 100 Euro mehr verlangt. Das ist bei anderen Xiaomi-Modellen deutlich günstiger. Beim Benchmark-Test „PCMark“ kam das Xiaomi 12 Pro auf über 13 000 Punkte und ordnet sich so in der Performance-Bestenliste mit ganz oben ein.

Die Listenpreise des Xiaomi 12 Pro starten bei 1050 Euro. Im Handel ist das Smartphone teils aber schon für weniger als 900 Euro zu haben. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Gemischt fielen dagegen die Ergebnisse beim „3DMark“-Test aus. Hier wurden im Einzeldurchlauf knapp 78 Bilder pro Sekunde angezeigt, was gute Gaming-Leistung verspricht. Bei einer Wiederholung des „3DMark“ wurde der Test allerdings abgebrochen. Das Xiaomi 12 Pro war zu heiß gelaufen. Geräte der Android-Oberklasse wie das Samsung S22+ verfügen hier über ein besseres Hitzemanagement.

Voller Akku in 20 Minuten Bei der Batterielaufzeit bewegt sich das Xiaomi 12 Pro im Mittelfeld. Bei unserem Standard-Testszenario hielt das Gerät acht Stunden und 40 Minuten durch. Die besten Samsung-Modelle kommen hier auf knapp zehn Stunden. Das gleicht Xiaomi aber mit einem sensationell flotten Ladegerät aus, das über sage und schreibe 120 Watt verfügt. Das spürt man auch im Alltag: In nur 20 Minuten lädt der Akku komplett auf.

Schneller geht das wohl bei keinem anderen Smartphone. Dafür nimmt man auch in Kauf, dass das Netzteil mit 220 Gramm vergleichsweise schwer geraten ist. Beim kabellosen Laden beträgt die Ladeleistung bis zu 50 Watt, was ebenfalls sensationell gut ist. Diesen Wert erreichen Samsung und Apple nicht einmal mit Kabel.

Drei Kameras trägt das Xiaomi 12 Pro auf der Rückseite: Hauptkamera, zweifaches optisches Zoom und Ultraweitwinkel. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Im Test gefiel auch uneingeschränkt das brillante 6,73 Zoll große AMOLED-Display, nicht nur wegen der kräftigen Farbwiedergabe, sondern weil die Bildschirminhalte auch bei hellem Umgebungslicht sehr gut zu erkennen waren. Xiaomi verwendet hier die beste Displayklasse (A+).

Das Display verfügt über eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Heißt: Beim Scrollen oder bei schnellen Bildwechseln im Game sieht alles sehr flüssig aus. Das Pro ist außerdem in der Lage, diese Frequenz bei statischen Inhalten auf bis zu 1 Hertz runterzufahren, um Strom zu sparen. Beim Display spielt Xiaomi also in der Top-Liga mit. Zusammen mit den Vierfach-Lautsprechern von Harman Kardon mit Unterstützung für Dolby Atmos bekommt man hier außerdem ein Mini-Kino für die Westentasche geliefert.

Gefällige Fotos im Praxistest Auf den ersten Blick weniger wettbewerbsfähig in der Oberklasse sind die drei verbauten Kameras an der Rückseite. Neben der Hauptkamera gibt es nur ein zweifaches optisches Zoom. Und das Ultraweitwinkel kann keine Makroaufnahmen machen. Fotoenthusiasten, die gerne in Szenen hineinzoomen, müssen sich woanders umsehen.

Gehäuse und Design des Xiaomi 12 Pro sind stimmig. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Im Praxistest gefielen die Fotos aber, auch weil man unkompliziert den Bildhintergrund unscharf stellen kann. Bei Nachtaufnahmen ließ das Xiaomi 12 Pro allerdings den Detailreichtum anderer Android-Smartphones wie Pixel 6 Pro von Google oder Huawei Mate 40 Pro vermissen.

Auf der Habenseite steht weiter ein optischer Bildstabilisator, der verhindert, dass die Fotos verwackeln. Positiv zu erwähnen ist auch die Kamera-Software, die die riesigen Daten der drei 50-Megapixel-Sensoren auf eine vernünftige Dateigröße schrumpft. Dabei werden vier Bildpunkte zu einem Pixel optimiert, so dass am Schluss 12,5 Megapixel als normale Auflösung herauskommen.

Auch wenn das Xiaomi die für die IP68-Schutzart typischen Gummidichtungen ausweist: Die Kosten für eine offizielle Zertifizierung hat sich der Hersteller offenbar gespart. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Eher enttäuschend fielen die Testergebnisse mit der Selfie- Kamera aus. Wir hatten teilweise Schwierigkeiten mit der Schärfe der Frontkamera, weil Xiaomi hier auf einen Autofokus verzichtet. Zudem kann die 32-Megapixel-Kamera keine 4K-Videos aufzeichnen.

Die Liste der Einschränkungen Damit sind wir bei den Features, die man eigentlich bei einem Smartphone der Oberklasse erwarten könnte, die das Xiaomi 12 Pro aber nicht bietet: Man kann keine E-SIM aktivieren. Es gibt auch keinen Slot für eine Micro-SD-Speicherkarte. Und statt des aktuellen USB-Schnittstellenstandards 3.0 bietet das 12 Pro nur USB 2.0, was beispielsweise die Übertragung großer Videodateien spürbar ausbremst.

Bei der Hauptkamera des Xiaomi 12 Pro arbeitet ein optischer Bildstabilisator mit: Er verhindert verwackelte Bilder. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Merkwürdig ist auch, dass Xiaomi für das 12 Pro keine IP-Schutzklasse ausweist. Aber wahrscheinlich wollte der Hersteller nur die Kosten für die Zertifizierung sparen, denn das SIM-Kartenfach beispielsweise wurde mit einer vor Wasser und Staub schützenden Gummidichtung versehen, wie sie bei IP68-zertifizierten Handys üblich ist.

Fazit: Für ein Smartphone, das mit einem Listenpreis von knapp 1050 Euro fast an das Niveau von Samsung oder Apple heranreicht, ist die Liste der Einschränkungen dann doch ein wenig zu lang. Allerdings hat der Markt schnell reagiert. Das Xiaomi 12 Pro ist inzwischen bei manchen Händlern schon für unter 900 Euro zu haben. Und das ist dann auch ein fairer Preis.

(csr/dpa)