Riesige Gesichter-Datenbank bekannt geworden : Datenschutz, wir brauchen dich!

Die Gesichtsform eines Mannes wird in Form von einzelnen Punkten erfasst (Symbolfoto). Foto: vchal/Shutterstock.com

Meinung Eine US-Firma hat die größte Gesichter-Datenbank der Welt erstellt. Drei Milliarden Personen sollen per Knopfdruck identizifierbar sein. Widerstand gibt es kaum – dabei wäre das dringend nötig.

Während wir in Deutschland über die Einführung einer Klarnamenpflicht für das Internet diskutieren, ist man in den USA drauf und dran, mit einem jahrzehntelang gültigen Tabu zu brechen. Es geht um eine Technologie, die so raffiniert und mächtig ist, dass noch nicht einmal Google es bislang wagte, sie auf die Menschheit loszulassen.