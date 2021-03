Bestellung von 1,25 Millionen Masken : Van-Laack-Chef hofft weiter auf Polizei-Auftrag

Mönchengladbach Der Modehersteller van Laack sollte der Polizei 1,25 Millionen Masken liefern. Doch weil der Auftrag nicht ausgeschrieben wurde, gab es Ärger. Nun läuft das Verfahren erneut – und van Laack hält alle Trümpfe in der Hand.

Van Laack hat sich auf den Auftrag erneut beworben. Firmenchef Christian von Daniels sagte dem „Spiegel“, falls sein Unternehmen diesmal den Zuschlag nicht erhalte, sei das „ein relevanter Schaden für uns, den wir dann auch geltend machen müssten“. Die 1,25 Millionen Masken, die er produziert habe, trügen das NRW-Logo. „Die kann ich ja nicht einfach an Edeka oder nach Amerika weiterverkaufen“, so von Daniels. Als Drohung will der Unternehmer dies aber ausdrücklich nicht verstanden wissen „Es gibt ja keinen neuen Stand“, sagte von Daniels unserer Redaktion: „Wir sind weiter optimistisch.“ Da die dunkelblauen Masken lediglich ein kleines Etikett mit NRW-Logo tragen, könnte man sie theoretisch auch umarbeiten lassen, um sie dann zu verkaufen. Dies wäre allerdings mit einigem Aufwand verbunden.