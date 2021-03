Kritik am Vergabeverfahren : The Weeknd will Grammys künftig boykottieren

The Weeknd will Grammys künftig boykottieren

Kritik am Vergabeverfahren

Sänger The Weeknd bei der Grammy-Preisverleihung 2016 (Archivfoto). Foto: AP/Chris Pizzello

Berlin Der kanadische Sänger The Weeknd hat angekündigt, die Verleihung der Musikpreise künftig zu boykottieren. Er selbst wurde in diesem Jahr nicht nominiert - und ist nicht der erste Musiker, der das Komitee kritisiert.

Bei den Nominierungen für die diesjährigen Grammy-Preise war der Kanadier komplett leer ausgegangen - obwohl er mit „Blinding Lights“ den international erfolgreichsten Song des vergangenen Jahres geliefert hatte. Der Synthiepop-Song stand in Dutzenden Ländern auf Platz eins der Charts und wurde allein bei Spotify mehr als 1,6 Milliarden Mal gestreamt.

Schon bei der Bekanntgabe der Nominierungen Ende November hatte sich The Weeknd wütend über seine Nichtberücksichtigung gezeigt. „Die Grammys bleiben korrupt. Ihr schuldet mir, meinen Fans und der Industrie Transparenz“, schrieb er auf Twitter. In den vergangenen Jahren hatte The Weeknd mehrere Grammys gewonnen, zuletzt 2018.