Tele-Shopping statt Instagram : QVC will junge Kunden durch Start-up-Kooperationen locken

Andrea Hadrian von Dankebitte präsentiert beim Shopping-Sender QVC ihre Backmischungen. Foto: QVC

Düsseldorf Trotz Konkurrenz durch Online-Shops und soziale Netzwerke boomt der Verkauf übers Fernsehen in Deutschland weiterhin. Allerdings: Die Sender müssen ihre Zielgruppe verbreitern – und setzen daher nun auch auf junge Gründer.

Angefangen hat alles mit Protect Pax. 2017 stellten zwei Gründer aus Ratingen ihre Idee eines flüssigen Displayschutzes für das Smartphone in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen vor“ – und tauchten dann im Anschluss an die Ausstrahlung bei QVC auf. Die Reichweite der Fernsehshow gepaart mit der Vertriebskraft des Düsseldorfer Tele-Shopping-Anbieters, das klang nach einer vielversprechenden Kombination. Und der Plan ging auf. „Damals waren wir alle sehr aufgeregt“, sagt Jeanette Lenski, die bei QVC die Kooperation mit „Die Höhle der Löwen“ betreut: „Doch es hat sich gelohnt. Wir hatten eine sehr hohe Neukundenquote.“

Vier Jahre später ist die Zusammenarbeit mit Start-ups und Gründern für das 1986 in den USA gegründete Unternehmen QVC Routine. Mehr noch: Die Produkte der Unternehmen sollen helfen, den Sender auch in jüngeren Zielgruppen bekannt und beliebt zu machen. Denn einerseits bestellen zwar jährlich rund 1,8 Millionen Menschen allein in Deutschland bei QVC, wobei die Stammkunden laut Senderangaben sogar durchschnittlich 26 Artikel kaufen. Andererseits erreichen die Angebote von QVC oder auch dem Konkurrenten HSE24 seit jeher ein älteres Publikum, salopp gesagt Rentnerinnen und Hausfrauen, die viel Zeit vor dem Fernseher verbringen. Junge Leute verfolgen hingegen eher Live-Shopping-Events von Influencern in sozialen Netzwerken. „Das ist das, was wir bereits seit Jahren machen, nur auf einem neuen Kanal“, sagt Carsten Jürgens, Vice President Merchandise bei QVC.

Info QVC sendete zunächst nur abends sein Programm Gründung QVC wurde 1986 in den USA gegründet. Die erste Sendung wurde am 24. November des Jahres um 19:30 Uhr ausgestrahlt und erreichte 7,6 Millionen Haushalte. Heute ist QVC der größte Tele-Shopping-Sender der Welt. Entwicklung Das Programm von QVC wurde zunächst nur an den Abenden sowie an den Wochenenden ganztags ausgestrahlt. Seit 1987 sendet man 24 Stunden am Tag, seit 1996 ist der Sender, der heute zum Unternehmen Qurate Retail gehört, auch in Deutschland verfügbar.

Der Sender setzt also auf eine Art kontrollierte Digitalisierung: Neben der Bestellung per Telefon wurden inzwischen ein moderner Webshop und eine App als Vertriebskanäle etabliert, das Programm wurde durch Auftritte von Start-ups gezielt aufgefrischt. Gleichzeitig hält man an den Stärken, der Verkaufsmaschine Live-Fernsehen, als zentralem Element fest. Formate wie Facebook-Live habe man ausprobiert, sagt Carsten Jürgens: „Wir sind aber vorsichtig, weil wir unsere DNA nicht verlieren wollen.“

Inzwischen arbeitet QVC über seine Initiative „QVC-Next“ mit mehr als 40 Start-ups zusammen, vom Hersteller für Brotback-Mischungen Dankebitte aus Köln bis hin zum Anbieter von Bratpulver Paudar. Dessen Gründer Johannes Schmidt und Deniz Schöne waren mit ihrem Produkt zwar ebenfalls bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen, doch das QVC-Team hatte die beiden schon vorher im Rahmen einer Veranstaltung bei der Startup-Woche in Düsseldorf kennengelernt. „Als die beiden bei DHDL aufgetreten sind, hatten wir Paudar schon einige Zeit erfolgreich im Sortiment“, sagt Jeanette Lenski. Zuletzt hat das Unternehmen außerdem einen Wettbewerb gestartet, bei dem man gezielt nach nachhaltigen Start-ups aus den Bereichen Lebensmittel, Mode und Kosmetik gesucht hat. 104 Teams haben sich beworben. „Gerade die jüngere Zielgruppe ist bereit, für nachhaltige Produkte mehr Geld auszugeben“, sagt Carsten Jürgens: „Umgekehrt haben wir durch unsere Eigenmarken so viel Erfahrung bei der Ausgestaltung von Produktions- und Lieferketten, dass wir Gründern weiterhelfen können.“

Georg Kofler glaubt an die Strategie der Tele-Shopping-Sender – und gerade er muss es wissen. Der Unternehmer baute vor Jahrzehnten den deutschen QVC-Konkurrenten HSE24 auf und gehört heute zu den Investoren, die in der Sendung „Die Höhle der Löwen“ in Start-ups investieren. Die heutige Zielgruppe von QVC und Co. sei sehr attraktiv, weil sie groß und einkommenstark sei. „Teleshopping hat für noch für viele Jahre eine breite Fan-Basis“, sagt Kofler. Er ist überzeugt, dass sich das Format auch noch weiterentwickeln lässt, weil moderne Fernseher beispielsweise zielgerichtete Werbung ermöglichen. Doch er warnt auch: „Der Zug Richtung Social Commerce, also die Verbindung zwischen Social Media und E-Commerce, rollt unaufhaltsam – und er nimmt gewaltig an Fahrt auf.“

Langfristig wird sich daher wohl auch QVC stärker mit dem Thema beschäftigen müssen, kurzfristig profitieren die Tele-Shopping-Sender jedoch weiterhin vom Trend zum Online-Shopping – und den Corona-Beschränkungen für den stationären Handel. Denn in den Sendungen vermitteln die Moderatoren den Zuschauern das Gefühl einer persönlichen Beratung, das sie mangels geschlossener Geschäfte in den Innenstädten und Shopping-Centern lange Zeit nicht genießen konnten. Der Umsatz von QVC in Deutschland ist allein im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp zehn Prozent auf 978 Millionen US-Dollar (etwa 820 Millionen Euro) gestiegen. „Es ist eine Nische, die relativ gut funktioniert“, sagt Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein.