Zuerst Lohnkürzung, nun Forderungen vom Fiskus : Millionenfache Steuernachzahlung droht Kurzarbeitern - wen es trifft

Wer in Kurzarbeit ist, hat häufig steuerliche Nachteile. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin/Düsseldorf Insgesamt hofft der Staat auf 1,6 Milliarden Euro von Kurzarbeitern. Wir erklären, warum Nachforderungen drohen und wer am meisten betroffen ist. Menschen, die zeitweise ganz in Kurzarbeit waren, können aber auch Geld zurück vom Fiskus erhalten.

Von Reinhard Kowalewsky

Berlin/Düsseldorf Auf die mindestens sechs Millionen Menschen, die vergangenes Jahr zeitweise Kurzarbeitergeld bezogen, kommen häufig Nachzahlungen bei der Steuer zu. Dies erklärt das Bundesfinanzministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hin. Insgesamt rechnet der Staat mit Einnahmen von 1,6 Milliarden Euro.

Bei angenommenen sechs Millionen Kurzarbeitern - dies war der maximale Wert im April 2020 - käme also eine Nachzahlung in Höhe von rund 270 Euro pro Kopf zusammen. „Tatsächlich hängt das immer vom Einzelfall ab“, sagt Frank Plankerman, Vorsitzender des Steuerberaterbundes in Düsseldorf, „je mehr Kurzarbeitergeld bezogen wurde, umso höher könnte der Betrag sein, den der Fiskus haben will.“

Dabei ist das Kurzarbeitergeld selbst steuerfrei. Der bezahlte Betrag wird aber berücksichtigt, wenn der auf den jeweiligen Bürger anfallende Steuersatz berechnet wird. Dies nennt sich Progressionsvorbehalt. Laut Schätzung der Bundestagsfraktion der Linken könnte es bei manchen Bürgern zu Nachzahlungen von mehr als 1000 Euro kommen. „Wir fordern das Aussetzen des Progressionsvorbehaltes“, sagt die Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann, „Wer Kurzarbeitergeld bezieht, hat schon erhebliche Einkommenseinbußen erlitten. Dass da nun Nachzahlungen drohen, ist keinem zu erklären.“

Tatsächlich scheinen die Nachforderungen vorrangig Menschen zu drohen, die in einem Monat sowohl Kurzarbeitergeld als auch Lohn erhielten. Dies legen Berechnungen des Bundes der Steuerzahler nahe. Denn die Lohnbuchhaltung des Arbeitgeber zieht dann nur eine sehr niedrige monatliche Lohnsteuer ab und berücksichtigt nicht, dass der Betroffene wegen des Kurzarbeitergeldes eigentlich auf den Lohn etwas höhere Steuer zahlen müsste, weil ein gewisses Basiseinkommen eben schon da ist.

Warum nachgezahlt werden muss, zeigt Plankermann bei einem Beschäftigten, der mit 4000 Euro Bruttolohn nur minimal mehr als das monatliche Durchschnittsbruttoeinkommen in Höhe von 3994 brutto (2019) erhält. Er geht im Beispiel auf 60-prozentige Kurzarbeit. Also müssen vom Arbeitgeber lediglich 1600 Euro an Einkommen versteuert werden, was zu einem Abzug von 88,29 Euro an Lohnsteuer und Solizuschlag führte. Wenn man aber nun das eigentlich steuerfreie Kurzarbeitergeld in Höhe von 1680 Euro addiert, liegt das gesamte Monatseinkommen bei 3280 Euro. Das Ergebnis, so sein Steuerrechner, ist eine Nachzahlung von 151,40 Euro (plus Soli) für nur einen Monat.

Eine Chance auf Rückzahlung haben aber Arbeitnehmer, die monatelang ganz in Kurzarbeit waren, aber ansonsten ein gutes Einkommen hatten. Warum? In den Monaten mit vollem Einkommen wurde Lohnsteuer korrekt abgeführt in der Annahme, dass der Jahreslohn 12-mal so groß ist wie der Monatslohn. Doch das zu versteuernde gesamte Jahreseinkommen liegt eben niedriger, als wenn es keine Kurzarbeit gegeben hätte. Das senkt dann die Steuerprogression, also den Anteil des Gehalts, der an den Fiskus geht.

Hier hat der Steuerzahlerbund ein Beispiel ausgerechnet. So erhält ein Single (Steuerklasse I) mit einem Monatseinkommen von 4500 Euro mit Soli fast 800 Euro Steuererstattung, wenn er 2020 drei Monate komplett auf Kurzarbeit war. Er hat in diesen Monaten gar keine Steuer auf den regulären Lohn gezahlt, weil der ja nicht bezahlt wurde. Bei über einem Viertel Verdienstausfall in einem Jahr sinkt dann wiederum die Steuer auf das jährliche Einkommen, obwohl dieser Bürger 4920 Euro an Kurzarbeitergeld bekommen hatte (dreimal 1640 Euro).

Wichtig außerdem: Jeder, der mehr als 410 Euro an Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosenunterstützung erhielt, muss dem Finanzamt sein Einkommen darlegen.Für 2020 müssen darum deutlich mehr Arbeitnehmer eine Steuererklärung abgeben als sonst. Stichtag ist der 2. August 2021. Hilft ein Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein, läuft die Frist bis 28. Februar 2022.