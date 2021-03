Kommentar zur Krisenbilanz am Arbeitsmarkt: Kurzarbeit ist kein Allheilmittel.

Kommentar zur Krisenbilanz am Arbeitsmarkt

Der deutsche Arbeitsmarkt ist in der Corona-Krise bislang mit einem blauen Auge davongekommen. Das wäre ohne Kurzarbeit undenkbar gewesen. Doch sie ist auch kein Allheilmittel und ihre Wirkungen begrenzt je länger diese Krise andauert und die Politik nicht zum effektiveren Krisenmanagement findet.

Die Zahl der Erwerbslosen ging in einem Jahr Pandemie nur um 500.000 in die Höhe. Das mag nach viel klingen, ist tatsächlich jedoch wenig, wenn man bedenkt, dass große Teile der personalintensiven Dienstleistungsbranchen im Lockdown zum Stillstand verdammt sind und nichts verdienen. Ohne Kurzarbeit wäre dieser Erfolg undenkbar. Da die Krise keineswegs überwunden ist, die Infektionszahlen derzeit sogar wieder steigen, ist es nur vernünftig und folgerichtig, wenn der Arbeitsminister den Zugang zum Kurzarbeitergeld weiterhin erleichtert. Noch bis Ende Juni und damit drei Monate länger sollen die Zugangsvoraussetzungen für Betriebe locker bleiben. Richtig so.