Arbeitsmarkt-Bilanz nach einem Jahr Pandemie : Arbeitsminister Heil verlängert lockere Regeln für Kurzarbeit

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD, rechts) und Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, am Freitag in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Corona-Krise erhöhte die Zahl der Arbeitslosen bislang um rund 500.000 – es hätte schlimmer kommen können, findet der Arbeitsminister. Hubertus Heil will daher den Zugang zur Kurzarbeiter weiterhin erleichtern und auch die Ausbildungsprämie verdoppeln, damit mehr Unternehmen Lehrstellen anbieten.

Berlin Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Regeln für den vereinfachten Zugang der Betriebe zum Kurzarbeitergeld um weitere drei Monate bis Ende Juni verlängern. Die entsprechende Verordnung solle noch im März im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden, sagte Heil am Freitag in Berlin. Heil begründete den Schritt mit der Corona-Krise, die noch nicht vorüber sei. Er bezeichnete die Kurzarbeit als das wichtigste Instrument im Kampf um Arbeitsplätze. Vor allem mit dem staatlichen Kurzarbeitergeld (KUG) sei es gelungen, den krisenbedingten Anstieg der Arbeitslosenzahl auf bisher 500.000 zu begrenzen. „Die Pandemie hat den deutschen Arbeitsmarkt erschüttert, aber das große Beben ist ausgeblieben“, sagte Heil.

Wenn Unternehmen in Schwierigkeiten geraten und die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter reduzieren, springt die Bundesagentur für Arbeit (BA) ein und ersetzt einen Teil des weggefallenen Nettoeinkommens durch KUG. So sollen Krisenzeiten überbrückt werden, ohne dass Betriebe gezwungen sind, Mitarbeiter zu entlassen.

Zu Beginn der Pandemie waren die Zugangsregeln zum KUG gelockert worden. So müssen zum Beispiel nur noch mindestens zehn Prozent der Beschäftigten eines Betriebs von Kurzarbeit betroffen sein, vorher waren es ein Drittel. Diese Voraussetzungen gelten bisher aber nur für Betriebe, die bis zum Ende März mit der Kurzarbeit begonnen haben. Heil machte klar, dass auch für Betriebe, die nach Ende März erneut Kurzarbeit beantragen müssen, weiterhin die erleichterten Zugangsregeln gelten sollen.

Das KUG beträgt 60 Prozent des Netto-Entgelts, bei Beschäftigten mit mindestens einem Kind 67 Prozent. Ab dem vierten Bezugsmonat kann es erhöht werden auf 70 beziehungsweise 77 Prozent, ab dem sieben Bezugsmonat auf 80 beziehungsweise 87 Prozent.

Allein zwischen dem 1. und dem 24. Februar gingen bei der BA neue Kurzarbeitsanzeigen für 500.000 Personen ein. Im Dezember wurde für knapp 2,4 Millionen Menschen Kurzarbeitergeld gezahlt, wie BA-Chef Detlef Scheele berichtete. Im Februar sei die Zahl wahrscheinlich weiter auf 2,6 Millionen gestiegen. Der Höchststand war im April 2020 mit knapp sechs Millionen Menschen erreicht worden. „Klar ist: Kurzarbeit verhindert Arbeitslosigkeit und zögert sie auch nicht hinaus“, betonte Scheele. Man habe festgestellt, dass die allermeisten Betriebe ihre Beschäftigten nach Ablauf der Kurzarbeit nicht entließen, sondern weiter beschäftigten. Allerdings sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen in der Krise wieder auf eine Million gestiegen, nachdem sie 2019 auf unter 700.000 gedrückt werden konnte.

Laut Heil wurden für Kurzarbeit im vergangenen Jahr 22 Milliarden Euro ausgegeben. Das sei sehr teuer, aber Massenarbeitslosigkeit sei um ein Vielfaches teurer. Das KUG sei zwar steuerfrei. Allerdings mussten Betroffene wegen des so genannten Progressionsvorbehalts im Steuersystem im vergangenen Jahr insgesamt zusätzlich rund 1,6 Milliarden Euro Steuern bezahlen. Denn bei den Steuern wird das gesamte Einkommen eines Bürgers berücksichtigt. Das steuerfreie KUG kann also dafür sorgen, dass der persönliche Steuersatz steigt, mit dem das restliche Einkommen versteuert wird. Heil erklärte, in Einzelfällen könne es auch zu Steuererstattungen kommen. An der Systematik des Progressionsvorbehalts lasse sich aber nichts ändern.

Die Bundesagentur werde im laufenden Jahr erneut mehr Geld vom Bund benötigen, um alle krisenbedingten Ausgaben zu decken, sagte BA-Chef Scheele. Derzeit rechne die BA mit Gesamtausgaben von über 50 Milliarden Euro. Bisher geplant waren 46 Milliarden. Allein die Ausgaben für das KUG würden aber voraussichtlich um 6,5 Milliarden Euro höher ausfallen als geplant. Die BA erhält Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. 2022 soll sie möglichst ohne ein Defizit starten.

Um genügend Lehrstellen zu schaffen, will Minister Heil zudem die Ausbildungsprämie als Anreiz für bestimmte Betriebe verdoppeln. Dies solle für solche Unternehmen gelten, die die Zahl ihrer Ausbildungsplätze stabil halten oder sogar aufstocken, sagte der Minister. „Die Ausbildungsprämie war erfolgreicher als gedacht“, erklärte auch Scheele.