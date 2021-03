Masken in Bussen, Bahnen und an Haltestellen : Ordnungsamt verhängt in Bus und Bahn 18 Bußgelder

Wer ohne Maske erwischt wird, muss 150 Euro Bußgeld zahlen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Bei einer mehrstündigen Schwerpunktkontrolle an den U-Bahnhaltestellen „Auf dem Damm“ in Meiderich und „König-Heinrich-Platz“ in der Stadtmitte haben die Ordnungsbehörden insgesamt 18 Mal Bußgelder verhängt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einer mehrstündigen Schwerpunktkontrolle an den U-Bahnhaltestellen „Auf dem Damm“ in Meiderich und „König-Heinrich-Platz“ in der Stadtmitte haben die Ordnungsbehörden insgesamt 18 Mal Bußgelder verhängt. Dabei ging es um Fahrgäste der DVG, die ohne medizinische Gesichtsmaske unterwegs waren. An den Kontrollen hatten sich Mitarbeitre des städtischen Ordnungsamtes, der Polizei und Ticketprüfer der Duisburger Verkehrsgesellschaft beteiligt.

Kontrolliert wurden dabei nach Angaben der DVG insgesamt 4590 Fahrgäste in 118 Fahrzeugen. Diesmal hätten die Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens im Gegensatz zu früheren Kontrollaktionen nicht von ihrem Hausrecht Gebrauch müssen und Maskenmuffel aus der U-Bahn verweisen müssen.

Die Polizei hat bei der Aktion 25 Mal eine Personalienfeststellung durchgeführt. Die Ticketprüfer der DVG erwischten 121 Schwarzfahrer. In diesen Fällen muss der Ertappte 60 Euro zahlen. Wer zum zweiten Mal erwischt wird, muss mit einer Strafanzeigen rechnen, so die DVG.

Die täglichen gemeinsamen Kontrollen von DVG und Ordnungsamt werden in Duisburg schon seit Mitte Juni 2020 durchgeführt. Dabei wird die Einhaltung der Tragepflicht von Masken in Bussen, Bahnen und Haltestellen überprüft. Die DVG weist noch einmal darauf hin, dass bereits seit dem 25. Januar das Tragen von medizinischen Masken vorgeschrieben ist. Stoffmasken reichen dafür nicht mehr aus.

(mtm)