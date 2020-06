Kohle-Milliarden : Stiftung prüft Aufstockung bei Thyssen-Aufzügen

Essen Noch vor dem Closing des Milliarden-Deals stellt die RAG-Stiftung eine Erhöhung des Anteils an Thyssenkrupp Elevator in Aussicht. Wie es beim leck geschlagenen Autobauer E.Go weitergeht, lässt sie offen.

Zum ersten Mal musste die RAG-Stiftung im vergangenen Jahr die Ewigkeitskosten des Bergbaus tragen – und hat die Feuertaufe bestanden. 291 Millionen Euro wurden fällig, und doch blieb Ende 2019 ein Vermögen von 18,7 Milliarden Euro. „Die RAG-Stiftung ist auch in der Corona-Krise robust aufgestellt. Wir können all unseren Verpflichtungen vollumfänglich nachkommen“, sagte Vorstands-Chef Bernd Tönjes bei der Vorstellung der Bilanz. Für Wirbel sorgt dagegen der Einstieg beim Aufzugsgeschäft von Thyssenkrupp mit rund einer Milliarde Euro.

Nun sind die Partner der Stiftung, die Finanzinvestoren Advent und Cinven, in Heuschrecken-Manier dabei, ihren Eigenkapital-Teil zu senken und mehr Fremdkapital an Bord zu nehmen. Auf die Frage, ob sie auch die Stiftung angesprochen haben und nun im Gegenzug ihren Anteil erhöhen wolle, sagte Finanzchef Jürgen Rupp: „Vorerst werden wir uns zurückhalten. Was übermorgen ist, weiß ich nicht.“ Sein Chef Tönjes wurde konkreter: Man könne sich vorstellen, den Anteil später auch zu erhöhen. „Die Corona-Krise ändert nichts an unserer Überzeugung, dass Elevator über nachhaltiges Wachstumspotenzial verfügt.“ So gebe es auch regelmäßig Anfragen bezüglich des Verkaufs von Unternehmensbereichen. Als Teil des von den Investoren Advent und Cinven geführten Konsortiums habe man das Ziel, Elevator nachhaltig weiterzuentwickeln und seinen Mitarbeitern gute Perspektiven zu verschaffen. Mit dem Closing des Deals rechnet die Stiftung im Juni oder Juli. Ob sie einen Platz im Aufsichtsrat beanspruchen wolle, wollte Rupp nicht sagen.