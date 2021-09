Weltweiter Chip-Mangel : Ford stoppt Fiesta-Produktion in Köln bis Ende Oktober

Ford stoppt Fiesta-Produktion in Köln bis Ende Oktober

Köln Im Kölner Ford-Werk sind rund 15.000 Menschen beschäftigt. Zuvor hatte bereits Autobauer Opel in Eisenach beschlossen, die Produktion zu stoppen. Grund dafür ist der weltweite Mangel an Halbleitern.

Der Autobauer Ford muss wegen Halbleiter-Engpässen den Produktionsstopp für das Modell Fiesta in seinem Kölner Werk verlängern. Ford müsse die Fertigung vorerst bis 31. Oktober aussetzen, teilte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag mit. Zuvor hatte RTLWest berichtet.

Die Verfügbarkeit von Halbleitern auf dem Weltmarkt bleibe auf absehbare Zeit sehr unbeständig. Deshalb gehe Ford davon aus, „dass es in absehbarer Zeit immer wieder zu Produktionsausfällen kommen kann“, sagte der Sprecher. In der Kölner Fiesta-Produktion arbeiten rund 5000 Menschen, insgesamt sind in der Domstadt rund 15.000 Beschäftigte für Ford tätig.