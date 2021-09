Produktrückruf : Warnung vor Glassplittern in Rewe-Sauerkirschen

Köln Rewe warnt vor dem Verzehr von Sauerkirschen von „ja!“, der Eigenmarke des Konzerns. In einzelnen Gläsern könnten sich kleine Glassplitter befinden.

Der Handelskonzern Rewe hat vor dem Verzehr bestimmter Sauerkirschen seiner Eigenmarke „ja!“ gewarnt. Der ungarische Hersteller Gloster habe das Produkt vorsorglich zurückgerufen, da sich in einzelnen Gläsern kleine Glassplitter befinden könnten, teilte Rewe am Donnerstag in Köln mit. Betroffen seien 680-Gramm-Gläser „ja! Sauerkirschen“, entsteint und gezuckert, mit Mindesthaltbarkeitsdatum 27. Juni 2023 (Chargennummer auf dem Deckel: 20/0139 GO 179). Die Charge sei aus dem Verkauf genommen worden. Kunden könnten die Gläser auch ohne Vorlage des Kassenbons im Markt zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet.