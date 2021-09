Ifo-Umfrage : Materialmangel in der Industrie erneut verschärft

München Die Materialknappheit auf dem Weltmarkt macht immer mehr deutschen Firmen zu schaffen. 77,4 Prozent de Industrieunternehmen in Deutschland berichten inzwischen über Engpässe und Probleme bei der Rohstoffbeschaffung.

Der Materialmangel in der Industrie hat sich nach Einschätzung des Ifo-Instituts weiter verschärft. Wie die Münchner Forscher am Mittwoch mitteilten, berichteten im September 77,4 Prozent der Industriefirmen in Deutschland über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Damit sei der Rekord vom Vormonat "nochmal übertroffen" worden. Im August lag der Anteil in der Ifo-Umfrage bei gut 69 Prozent.