Hilden : 45-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Die Corsa-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Bei einem Auffahrunfall am frühen Mittwochabend an der Walder Straße in Hilden ist eine Person leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 45-jährige Frau gegen 18.20 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Straße in Richtung Hilden befahren, als sie in Höhe des Supermarkts wegen einer roten Ampel abbremsen musste.

Das bemerkte ein 82-Jähriger, der mit seinem Auto dahinter fuhr, laut Polizei scheinbar zu spät und krachte mit voller Wucht in das Heck des Opels.

Während der Senior glücklicherweise unverletzt blieb, erlitt die 45-jährige Fahrerin leichte Verletzungen. Dennoch wurden die beiden Unfallbeteiligten zur vorsorglichen Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Totalschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich ab.

(isf)