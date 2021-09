Regelung an Feiertagen : Wie lange Bäckereien in NRW am 3. Oktober öffnen dürfen

Düsseldorf Sonntags ist mit dem Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag. Wir erklären, welche Regeln zur Öffnung von Bäckereien oder Blumenläden gelten. Das Gute: Käufer müssen sich nicht umorientieren.

Dieses Jahr fällt der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) auf einen Sonntag. In einer Reihe an Bundesländern gelten bei Bäckern, Konditoren Blumenläden oder Zeitungs-Verkaufsstellen wegen des Feiertages dann andere Regeln als an anderen Sonntagen. In NRW haben die Bürger dagegen Glück: Es gilt an Feiertagen die gleiche Regel wie sonst an Sonntagen. Dies bedeutet, dass entsprechende Läden fünf Stunden geöffnet haben dürfen. So steht es im Ladenöffnungsgesetz NRW. Das gleiche gilt für Verkaufstellen landwirtschaftlicher Betriebe.