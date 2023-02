Überraschung in England Erfolgsmodell Vier-Tage-Woche

Info

Viele Beschäftigte steigerten laut Studie ihre Produktivität. ⇥Foto:DPA Foto: dpa/Uwe Anspach

Gewonnene Freizeit Wie aus den Befragungen hervorgeht, nutzten die meisten Beschäftigten den zusätzlichen freien Tag vor allem für die Erledigung alltäglicher Aufgaben wie Einkäufe oder Haushaltsarbeit. Dies ermöglichte vielen wiederum, das eigentliche Wochenende stärker zur Erholung zu nutzen, mehr Zeit mit Familie oder Freunden zu verbringen und sich stärker ihren Hobbys oder einem Engagement zu widmen.

Sorgen und Kritik Vereinzelt äußerten Beschäftigte jedoch auch Zweifel an dem Vier-Tage-Modell: So hatten einige die Sorge, dass sich ihre Belastung an den Arbeitstagen zu stark steigern könne. Der britisch-deutsche Wirtschaftswissenschaftler Andrew Lee, der an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg lehrt, wirft zudem die Frage auf, wie die Vier-Tage-Woche in systemrelevanten Branchen – wie etwa der Pflege oder dem Gesundheitswesen – funktionieren solle, wo es schlicht nicht möglich sei, die Produktivität zu steigern. Das Risiko sei, dass die Attraktivität dieser Berufe abnehme, wenn das Konzept dort nicht funktioniere. „Das wäre schlecht, weil wir in diesen Berufen ohnehin schon Mangel haben“, sagte Lee.⇥(dpa)