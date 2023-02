Post steuert in die Zwei-Klassen-Zustellung Schnelle Briefe sollen teurer werden

Kunden müssen sich kurzfristig wie dauerhaft auf Langsamkeit bei der Post einstellen. Schon ab Mitte März drohen Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen. Denn am Rosenmontag hat Verdi die Urabstimmung über unbefristete Streiks gestartet. Bis zum 8. März können die Gewerkschaftsmitglieder ihre Stimme abgeben, in der Regel stimmen sie dafür. Verdi fordert für die 160.000 Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 15 Prozent für ein Jahr. Das ist die höchste Forderung in der aktuellen Tarifrunde.