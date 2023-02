Nach 45 Jahren Warum der Kult-Fruchtsaft Punica aus den Supermärkten verschwindet

“Melon Tropic“, „Fruchtig rot“ oder „Kesse Kirsche“ - so lauten die Namen der Fruchtsäfte, die viele Deutsche schon seit ihrer Kindheit begleiten. Seit 1977 stehen die fruchtigen Säfte der Marke Punica in den deutschen Supermarktregalen. Anfangs noch in Glasflaschen, später in Getränkekartons und PET-Flaschen. Eines ist in 45 Jahren Geschichte jedoch immer gleich geblieben: der fruchtig-süße Geschmack.