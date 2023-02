Die Suche nach dem Motiv Neues Rätselraten um den Nord-Stream-Anschlag

Die Bilder bleiben in Erinnerung: Am 3. August war Kanzler Olaf Scholz nach Mülheim gekommen, um „SGT A 65“ persönlich in Augenschein zu nehmen und der Öffentlichkeit zu zeigen: Die Turbine - zwölf Meter lang, 18,5 Tonnen schwer - ist da, frisch gewartet und kann jederzeit in die Gas-Pipeline Nord Stream 2 eingebaut werden. Doch bis heute lagert die Turbine bei Siemens Energy: „Die Turbine steht noch in Mülheim. Sie ist zum Versand bereit. Wenn Russland sagt, dass es die Turbine haben will, bekommt es sie“, erklärte der Sprecher von Siemens Energy. Aber nun sei Nord Stream 1 ja außer Betrieb.