Nachlassende Konsumlaune Online-Modehändler Zalando baut mehrere Hundert Stellen ab

Die nachlassende Konsumlaune zwingt den Online-Modehändler Zalando zu Stellenstreichungen. „Mehrere Hundert“ der insgesamt rund 17.000 Jobs würden wegfallen, schrieben die Zalando-Co-Chefs Robert Gentz und David Schneider am Dienstag in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter. „In den vergangenen Jahren sind einige Bereiche unseres Unternehmens zu sehr gewachsen. Dies ist ein sehr schwieriger, aber notwendiger Schritt, um die Herausforderungen und Chancen, die die Zukunft für uns bereithält, bestmöglich zu nutzen.“