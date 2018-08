Angst vor Handelskrieg: Deutsche Industrie erhält vier Prozent weniger Aufträge

Wiesbaden Rückgänge bei Bestellungen aus dem In- wie aus dem Ausland: Die deutsche Industrie erhält überraschend deutlich weniger Aufträge. Ist das auch ein Zeichen für die Konjunktur im Land?

In der deutschen Industrie ist der Auftragseingang im Juni deutlich stärker als erwartet gesunken. Der Auftragseingang sei 4,0 Prozent niedriger gewesen als im Monat zuvor, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Experten sehen eine mögliche Ursache in der Sorge deutscher Unternehmen vor einem Handelskrieg und erwarten in diesem Jahr einen spürbar schwächeren Aufschwung.