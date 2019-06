Retouren : Steuerbonus gegen Vernichtungen

Berlin Online-Händlern soll die Mehrwertsteuer erlassen werden, wenn sie retournierte Waren spenden statt sie einfach zu vernichten.

Deutschlands oberster Verbraucherschützer, Klaus Müller, hat steuerliche Erleichterungen für Online-Händler gefordert, die retournierte Waren an gemeinnützige Organisationen spenden statt sie zu vernichten. „Dass funktionsfähige und neuwertige Produkte systematisch vernichtet werden, ist schwer erträglich“, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) unserer Redaktion. Die zurückgegebenen Waren müssten weiter verwendet werden. „Dafür müssen Anreize geschaffen werden. Zum Beispiel das Spenden von Produkten an gemeinnützige Organisationen steuerlich zu erleichtern“, sagte Müller.

Auch die Grünen fordern steuerpolitische Schritte, um das massenweise Vernichten von zurückgeschickten Waren durch Online-Händler wie Amazon abzustellen. Für Produkte, die Amazon und Co. kostenlos an Hilfsorganisationen abgeben, müssen die Händler in Deutschland den vollen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent zahlen. Lediglich Lebensmittel sind davon ausgenommen. Wegen dieser Zusatzkosten ist der Anreiz für viele Online-Händler groß, schwer wiederverkäufliche Waren einfach zu vernichten statt sie zu spenden. Amazon spendet zwar nach eigenen Angaben trotzdem Produkte und führt dafür die Mehrwertsteuer an die deutschen Behörden ab – allerdings könnte der wertvollste Konzern der Welt dieses Engagement auch noch ausweiten. Die Grünen wollen darüber hinaus ein gesetzliches Verbot der Vernichtung zurückgegebener Waren durchsetzen.