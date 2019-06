Gründer August Macke : Gelderner will Matratzen-Markt erobern

Augsut Macke aus Geldern, Gründer und Geschäftsführer von AM Quality im Show-Room seines Unternehmens in der Kölner Altstadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Geldern Matratzen werden längst nicht mehr nur im Laden gekauft. Online-Marktführer Bett1 hat 2018 mehr als 180 Millionen Euro umgesetzt. Das Potenzial hat auch der gebürtige Gelderner August Macke erkannt. Er ist mit einem Unternehmen AM Quality seit 2015 aktiv.

Von diesen Zahlen ist das junge Unternehmen AM Quality um den 28-jährigen gebürtigen Gelderner August Macke derzeit noch weit entfernt. Doch auch hier, im Herzen der Kölner Altstadt, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, beschäftigen sich Gründer Macke und seine Mitarbeiter den ganzen Tag mit dem Online-Verkauf von Matratzen. Der Ursprung des Matratzen-Geschäfts von AM Quality liegt in einem Negativerlebnis, das Macke 2015 beim privaten Matratzenkauf hatte. „Ich bin damals ganz klassisch in ein Matratzengeschäft gegangen, lag auf einem Modell kurz Probe, dachte, ,die fühlt sich gut an´ und habe sie gekauft“, sagt Macke. Nach einiger Zeit stellte er jedoch fest, dass das gekaufte Modell doch nicht passte. Zurückgeben konnte er die Matratze aufgrund der Hygienevorschriften nicht. „Als ich anschließend im Internet nach Angeboten schaute, habe ich festgestellt, dass es nur wenig Angebot und Wettbewerb gab“, sagt er.