Logistikzentrum in Mönchengladbach : Wie Amazon auf Mitarbeiter-Suche geht

Mönchengladbach Trotz historisch geringer Arbeitslosigkeit und andauernden Arbeitskampfs von Verdi sollen bis Herbst 1000 Logistik-Mitarbeiter angestellt sein.

Dabei ist doch die Frage: Gibt der Arbeitsmarkt selbst in Mönchengladbach noch so viele Beschäftigte her? Sicher, die Arbeitslosenquote lag Ende Mai noch bei 8,9 Prozent. Das klingt viel, ist für Mönchengladbacher Verhältnisse aber nah an der Vollbeschäftigung. In dieser Stadt hat man jahrelang Quoten von 15 Prozent und mehr gehabt. Ende Mai waren rund 12.580 Gladbacher arbeitslos gemeldet. Davon sind etwas weniger Langzeitarbeitslose, von denen sehr viele erst für den Eintritt in den Arbeitsmarkt vorbereitet werden müssen. Die Sorte Arbeitnehmer, die zupacken kann, wurde in den vergangenen Jahren in vielen neuen Betrieben gesucht. Mönchengladbach ist ein Logistikzentrum geworden, und sehr viele Unternehmen tun sich inzwischen schwer, Stellen in der Logistik mit geeigneten Kräften nachzubesetzen. Esprit, Zalando, C & A und alle anderen waren eben schneller als Amazon. Nach Einschätzung der Arbeitsagentur habe Zalando vor einigen Jahren den Arbeitsmarkt mächtig aufgewirbelt. „Wir erwarten bei Amazon nicht ganz den vergleichbaren Effekt“, sagte Angela Schoofs, Chefin der Arbeitsagentur Mönchengladbach, zu Jahresbeginn. Dennoch: Amazon biete große Chancen für Arbeitssuchende. Der Konzern selbst erklärt: „Wir haben in Mönchengladbach derzeit noch sehr guten Zulauf“, sagt Christian Clemens. Auch der Zulauf aus der Arbeitsagentur sei sehr gut.