Inflation Post erhöht Porto für Großkunden

Die Deutsche Post erhöht für Geschäftskunden den Preis für den Versand von Briefen um rund sechs Prozent. Sie macht dies, indem sie den Rabatt auf das reguläre Porto senkt. Das kündigte der zuständige Manager Ole Nordhoff in der „FAZ“ an. Es gebe „keine Wahl“ wegen der allgemeinen Inflation, den weiter zurückgehenden Briefmengen und wegen der künftigen Steigerung der Tarifgehälter, die sich dem neuen Tarifvertrag mit Verdi ergeben. Der neue Tarif bringt eine Gehaltserhöhung von rund 11,5 Prozent mit sich, was im Jahr rund 800 Millionen Euro kosten könnte. Finanzvorstand Melanie Kreis hatte bei der Bilanzpressekonferenz gesagt, jeder Prozentpunkt an Tariflohnerhöhung in Deutschland koste rund 70 Millionen Euro.