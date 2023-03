Rheinmetall aufgerückt Elf NRW-Konzerne nun im Dax

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall ist am Montag in den Index der 40 größten Aktiengesellschaften Deutschlands aufgenommen worden. „Security joins Dax“, hatte Vorstandschef Armin Papperger als Motto ausgegeben. Schon Anfang März hatte die Deutsche Börse entschieden, dass Rheinmetall in den Dax aufrücken soll, weil der Börsenwert sich in den letzten anderthalb Jahren um rund 150 Prozent auf mehr als zehn Milliarden Euro erhöht hatte.