600 Saisonkräfte in Rheinberg Amazon lagert acht Millionen Artikel fürs Weihnachtsgeschäft ein

Katrin Schmitter, Standortleiterin beim Online-Riesen Amazon in Rheinberg, ist mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. „Auch in diesem Jahr haben die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft bei uns schon im Sommer angefangen. Bei Amazon sagen wir ganz gerne, dass wir schon an Weihnachten denken, wenn die meisten noch ihr Eis in der Sonne genießen.“ Am wichtigsten seien die Personalplanung und die Einlagerung von Artikeln für den Versand an die Kunden. Schmitter: „Acht Millionen Artikel sind in diesem Jahr zur Weihnachtssaison bei uns in Rheinberg eingelagert. Besonders heiß begehrt sind Spielzeuge, Elektronik- und Haushaltsartikel sowie Süßigkeiten. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben auffallend oft große Schokoadventskalender auf die Reise geschickt.“