Beschluss des Bundeskabinetts : Hersteller sollen Entsorgung von Plastikmüll mitfinanzieren

Produzenten sollen künftig finanziell an der Entsorgung von Plastabfall beteiligt werden (Symbolbild). Foto: obs/Meite Thiede, Hamburg

Berlin Die Hersteller von Produkten aus Einwegplastik sollen sich künftig an den Kosten der Müllbeseitigung in Parks und Straßen beteiligen.

Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschlossen hat. Demnach ist vorgesehen, dass die Unternehmen künftig eine jährliche Abgabe in einen zentralen Fonds einzahlen, der vom Umweltbundesamt verwaltet wird. Die Höhe der Abgabe bemisst sich an der Art und Menge der Produkte, die sie auf den Markt bringen.