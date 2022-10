Laut Umfrage : Fleischesser lehnen Veggie-Ersatzprodukte ab

Düsseldorf Obwohl Sojaschnitzel und Tofu-Würstchen boomen, sind sie bei Fans von Tier-Erzeugnissen weiter unbeliebt. Das zeigt eine Umfrage des Kochboxen-Anbieters Hellofresh.

Für seine Studie hatte Hellofresh über Google Surveys im September 1500 Menschen online zum Thema pflanzenbasierte Ernährung befragt. Der Marktführer für Kochboxen untersucht eigenen Angaben zufolge den Fleischkonsum sowie den Hang zum Vegetarismus in Deutschland. In seiner Pressemitteilung zur Untersuchung formuliert er deren Ziel etwas polemisch wie folgt: „Kann Deutschland ohne Schnitzel und Weißwurst leben?“

Die Umfrageteilnehmer zumindest nicht: Nur rund vier Prozent gaben an, vegetarisch zu essen, 2,5 Prozent vegan. Rund zwei Prozent meiden zwar Fleisch, aber essen Fisch und zwölf Prozent bezeichneten sich als Flexitarier, also gelegentliche Fleischesser. Regelmäßig Fleisch essen mehr als ein Drittel der Befragten. Beinahe die Hälfte (45 Prozent) konnte sich aber keiner der Gruppen zuordnen. Hellofresh erklärt das so: „Nicht nur wird heutzutage zwischen Fleisch oder kein Fleisch unterschieden. Darüber hinaus gibt es einen Dschungel an Ernährungsformen, die noch spezieller und ausgewählter sind“, heißt es in den Umfrageergebnissen.