Mobilität : Kölner Bahnen bremsen Shuttle-Service mit Ford

Köln Vor einem Jahr wurde bekannt, dass die Kölner KVB und der Autohersteller Ford über eine Kooperation nachdenken und eine Art rheinisches Moia planen. Und nun?

Davon ist man in Köln noch weit entfernt. Vor einem Jahr schien es immerhin, als würde auch die NRW-Gründerhauptstadt bei der Mobilität der Zukunft eine führende Rolle einnehmen wollen. Damals kündigten die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) an, gemeinsam mit dem Autobauer Ford an einem Kleinbussystem zu arbeiten, bei dem Kunden über eine App eine Fahrt buchen können. Die Busse, Modell Transit, sollten in abgelegenen Stadtteilen mit schlechter Schienenanbindung an Abendstunden und Wochenenden verkehren, so die Idee. In London, New York oder Chicago war das Shuttle-System Chariot von Ford bereits in Betrieb. Nun sollte es auch ins Rheinland kommen.