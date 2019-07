Wutbrief an Merkel : Batteriefabrik für Münster – Forschungsministerin in der Kritik

Ausgerechnet im Wahlkreis von Forschungsministerin Karliczek soll die Batteriefabrik gebaut werden. Drei Ministerpräsidenten reichen bei Merkel Beschwerde ein.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) gerät wegen der Standortwahl für die Batteriezellenforschung in Münster immer stärker in die Kritik. Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen beschwerten sich in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Entscheidung Karliczeks. „Mit der Entscheidung für Münster, die wohl einen langwierigen Aufbau neuer Strukturen nach sich zieht, wird wertvolle Zeit im Wettlauf gegen Deutschlands Wettbewerber verloren“, heißt es in dem Schreiben.