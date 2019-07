Millionenbetrug mit Trading-Plattformen : Internationale Bande zockt Anleger ab

Hamburg Einem Medienbericht zufolge soll eine kriminelle Gruppe im Internet mit betrügerischen Geldanlage-Plattformen Millionen erbeutet haben. Unter den Betroffenen sollen auch Tausende Deutsche sein.

Allein in Saarbrücken werden demnach 233 Strafanzeigen im Zusammenhang mit den Trading-Plattformen bearbeitet. Der Hauptbeschuldigte sitze in Wien in Untersuchungshaft, einige der Beschuldigten seien noch flüchtig. Opfer wurden den Angaben zufolge gezielt in sozialen Netzwerken angeworben - und im Schnitt um mehr als 40.000 Euro betrogen.