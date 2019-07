Gastbeitrag von Arndt Kirchhoff : Deutschlands Energiepolitik ist Harakiri

Düsseldorf Die politische Debatte hierzulande läuft emotional und aufgewühlt. Im derzeitigen ökologischen Mainstream fällt es schwer, sachlich und differenziert zu diskutieren. Das muss sich dringend ändern.

Der Ausgang der Europawahl hat das ganze Land durchgerüttelt. Die Parteien der großen Koalition haben erkennbar einen Denkzettel, die Grünen indes enorme Zuwächse erhalten. So manche Partei sucht nach Orientierung und scheint sich in Aktionismus zu flüchten. Die politische Debatte hierzulande läuft emotional und aufgewühlt. Im derzeitigen ökologischen Mainstream fällt es schwer, sachlich und differenziert zu diskutieren. Für die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen sind diese Vorzeichen alles andere als hilfreich. Die Unternehmen vermissen eine Politik, die mit klarem Kopf, sorgfältigem Management und kluger Kommunikation in großen Linien denkt. Stattdessen hat eine Debatte Hochkonjunktur, die den Geist von kleinteiliger Bevormundung atmet.